Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Antalya'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Ritmik Cimnastik Şampiyonası 'küçükler' kategorisinde şampiyon oldu.

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye Ritmik Cimnastik Federasyonu tarafından 12-14 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Ritmik Cimnastik Şampiyonası 'küçükler' kategorisinde yarıştı. 37 takım ve 157 sporcunun katıldığı organizasyonda Antalyaspor adına sporcular Nihal Yenidünya, Fatma Ceyda Alp, Alisia Özek, Zeynep Alan, Asya Yüksek ve antrenörler Evgenia Gemici, Merve Kahraman Sukic ve Liudmila Sert boy gösterdi.

Katılımın yoğun olduğu organizasyonda Antalyaspor, Grup Serisi 5 Çember dalında şampiyonluk kazandı. - ANTALYA