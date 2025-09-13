Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yendi

Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Murat Altan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 38 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Polat Yaldır), Makoumbou (Dk. 46 Coulibaly), Ntcham, Sousa (Dk. 72 Celil Yüksel), Holse, Musaba, Mouandilmadji
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Ballet), Soner Dikmen, Ceesay, Storm (Dk 73 Boli), Ramzi Safuri (Dk. 89 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 62 Cvancara)
Goller: Dk. 21 Soner Dikmen, Dk. 47 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 52 Holse (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Ceesay, Dk. 69 Julian (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 76 Coulibaly, Dk. 90+7 Mendes, Dk. 90+7 Mouandilmadji (Samsunspor)
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendi.
47. dakikada Antalyaspor 2-0 öne geçti. Misafir takımın kazandığı köşe vuruşunu Safuri kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu Dzhikiya, yerden sert vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.
52. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen ev sahibi takımın atağında Coulibaly kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Julian'ın ayağından seken topla buluşan Holse, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.
Karşılaşmayı Hesap.com Antalyaspor 2-1 kazandı.
