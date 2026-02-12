Antalyaspor, Samsunspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Antalyaspor, Samsunspor'u Konuk Ediyor

12.02.2026 09:47
Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. Maç saat 20.00'de.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 20 puanla 14. sırada girdi.

Ev sahibi takımda sarı kart cezalısı Bünyamin Balcı, maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Ramzi Safuri ile sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara katılan Abdülkadir Ömür'ün ise Samsunspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

Akdeniz ekibi, ligin ilk devresinde Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

