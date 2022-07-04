Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak - Son Dakika
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Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak

04.07.2022 20:33
Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Lig'de geçtiğimiz sezon büyük başarı gösteren Fraport TAV Antalyaspor'un ilk hafta rakibi Galatasaray oldu. Akdeniz ekibi ligde 8'inci haftayı BAY geçirecek.

Kırmızı beyazlılar, Galatasaray maçının ardından Ümraniye(D), geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor(E), Gaziantep FK(D), Kasımpaşa(E), Yukatel Kayserispor(D), Adana Demirspor(E), Konyaspor(E), Alanyaspor(D), İstanbulspor(E), Sivasspor(D), Fatih Karagümrük(E), Beşiktaş(D), MKE Ankaragücü(E), Medipol Başakşehir(D), Fenerbahçe(E), Atakaş Hatayspor(D) ve Giresunspor(E) ile karşılaşacak.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR İLE SAHASINDA

Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk devresinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını sahasında oynarken, Beşiktaş maçını ise deplasmanda oynayacak. Kırmızı beyazlılar ligin 10'uncu haftasında ise Antalya derbisinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.


- Antalya
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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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