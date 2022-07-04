Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk devresinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını sahasında oynarken, Beşiktaş maçını ise deplasmanda oynayacak. Kırmızı beyazlılar ligin 10'uncu haftasında ise Antalya derbisinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak - Son Dakika

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