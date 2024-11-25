Antalyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmaları yaptı.

İdman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Akdeniz ekibi, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.