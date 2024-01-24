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Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Sivasspor'u evinde konuk ettiği maçta 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Antalyaspor'un gollerini Koita (13. dakika) ve Saric (45+3. dakika) attı. Sivasspor'un tek golünü ise Buksa (27. dakika) kaydetti.

Antalyaspor, Sivasspor\'u 2-1 mağlup etti
24.01.2024 - 21:03,  Güncelleme: 21:04
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Bytyqi'nin sol kanttan penaltı noktası üzerine ortasında Saric'in şutu kalecide kaldı.

4. dakikada Saric'in savunma arkasına attığı topta Buksa'nın kalecinin üzerinden aşırma bir vuruş yaptı. Savunmada Mehmet Albayrak, kaleyi giden topu kafayla kornere attı.

12. dakikadan orta sahadan aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşunda topu önünde bulan Koiata diziyle meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

22. dakikada Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Buksa'nın kafa vuruşunu defans çizgi üzerinden çıkardı. Turgut Doman, VAR uyarısı sonrası izlediği pozisyonda Buksa'nın kafa vuruşunda formasından çekildiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada beyaz noktanın başına geçen Adam Buksa topu filelere gönderdi. 1-1

45+3. dakikada Safuri'nin sağ kanattan yerden ortasında Sivassporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Saric'in önünde kaldı. Saric'in bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadekdeniz, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Poungouras, Abdülkadir Parmak, Emrah Başsan, Manaj, Koita

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Erhan Erentürk, Burak Kapacak, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha Şeker, Yusuf Çağlar Kefkir, Eren Kaya, Barrow

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Koita (dk. 13) (Sivaspor), Buksa (dk. 27 pen.), Saric (dk. 45+3) (Antalyaspor)

Sarı kart: Poungouras (Sivasspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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