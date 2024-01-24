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Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Koita'nın golüne karşılık Buksa ve Saric'in attığı gollerle Antalyaspor galip geldi.

Antalyaspor, Sivasspor\'u 2-1 Mağlup Etti
24.01.2024 - 22:09,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada soldan ceza sahasına giren Buksa'nın sert şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı.

69. dakikada savunmada Güray Vural'ın kaptırdığı topta Manaj araya girip pasını Barrow'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Leite kurtardı.

77. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in penaltı noktasına ortasında Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

86. dakikada Güray'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Milosevic dk. 79), Safuri (Van de Streek dk. 87), Saric (Erdal Rakip dk. 79), Larsson, Buksa (Assombalonga dk. 90)

Yedekler: Ataberk Dadekdeniz, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Emre Gökay dk. 87), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Poungouras, Abdülkadir Parmak (Burak Kapacak dk. 65), Emrah Başsan (Kerem Atakan Kesgin dk. 65), Manaj, Koita (Barrow dk. 46)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Erhan Erentürk, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha Şeker, Yusuf Çağlar Kefkir, Eren Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Koita (dk. 13) (Sivaspor), Buksa (dk. 27 pen.), Saric (dk. 45+3) (Antalyaspor)

Sarı kart: Poungouras (Sivasspor), Bahadır Öztürk, Safuri (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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