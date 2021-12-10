Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Geçen hafta Yukatel Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenilen, iç sahadaki son iki karşılaşmasında ise Altay ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı kazanan kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor maçını da kaybetmek istemiyor. Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 18 puanla 15. sırada yer alan Akdeniz ekibinde sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Haji Wright ve Enzo Crivelli ile kart cezalısı Amilton, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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