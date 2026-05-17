Antalyaspor Süper Lig'den Düştü

Antalyaspor, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında oynadığı maçta Kocaelispor'u sahasında 1-0 yendi. 79'uncu dakikada Ballet'in attığı golle öne geçen ve maçı bu şekilde tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, küme düşme hattında bulunan Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'u 3-0, Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı 1-0 ve Eyüpspor'un da Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasıyla 32 puanla lige veda eden son takım oldu.

6'NCI KEZ KÜME DÜŞTÜ

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti. İç sahada 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayan Antalyaspor, deplasmanda ise 3 galibiyet ve 4 beraberlik ile 13 puan topladı. Antalyaspor, 32 puanla ligi 16'ncı sırada tamamladı ve Süper Lig'den düşen 3'üncü takım oldu. Antalyaspor ilk olarak 1981-82 sezonunda Süper Lig'e yükselmişti. Akdeniz ekibi, bu tarihten itibaren 1984-1985, 1986-1987, 2001-2002, 2006-2007, 2013-2014, 2025-2026 sezonları olmak üzere 6 kez küme düşmesine rağmen Süper Lig'de toplamda 30 sezon mücadele etti. Kırmızı-beyazlılar, 2015 yılında normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 sona eren karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışlarında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmişti. Antalyaspor o tarihten bu yana aralıksız Süper Lig'de mücadele ediyordu.

3 TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Akdeniz ekibi Antalyaspor, sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Akdeniz temsilcisi, daha sonra takımın başına Erol Bulut'u getirdi. Antalyaspor, kötü gidişatın sona ermemesi üzerine ise Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı ve ardından Sami Uğurlu ile anlaştı.

UĞURLU: BİR TAKIM DÜŞTÜYSE EĞER BİZİM DE O SORUMLULUĞU ALMAMIZ GEREKİYOR

Galibiyete ihtiyacı olan bir maçta istediklerini aldıklarını ancak bunun yetmediğini söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Böyle durumda konuşmak kolay değil. Böyle maçları oynamak kolay değil. Galibiyete ihtiyacımız olan bir maçtı ve istediğimizi aldık. Kocaelispor'da çok iyi hazırlanmış onları da tebrik ediyorum. Maça iyi şekilde hazırlanmışlar. Son haftalara kadar mücadelemizi verdik. Galip ayrıldık ancak yetmedi. Diğer 3 maçtan ligin ilk 3 sırasında oynayan takımlarla rakipler oynadı. Beklediğimiz skorlar gelmedi. Umutlandık ama Eyüpspor'un golü trajedi dolu bir gece oldu bizim için. Çok üzgünüz. Böyle maçlar sonunda konuşmak kolay değil. Diğer takımlara çok fazla bir şey söylemiyorsun sonuçta ligi bitirmişler. Oraya bırakmamak, kimseye bağlı kalmamak gerekiyordu. Galip gelip ligi bitirmek istiyorduk. Biz de aynı şekilde yaptığımız hatalar muhakkak vardır. Bir takım düştüyse eğer bizim de o sorumluluğu almamız gerekiyor. Orada herkes üzerine düşen sorumluluğu alması gerekiyor. Zaman zaman çok bocaladık, kötü maçlar oynadık. Hem Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Eyüpspor elimizden geleni yaptık ama yetmedi. Kendi adıma bu sorumluluğu her zaman aldım. Transferin olup olmaması diğer sorunlarla ilgili konuşmadım konuşmayacağım da. Bulunduğumuz şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha iyisi de olabilirdi ama gücümüz maalesef bu kadar yetti. Son haftaya kalmamak gerekiyor. Ligin sonlarında farklı beklemediğimiz sonuçlar çıkabiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi rakipleri değil kendimizi sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

İNAN: DAHA YUKARI HEDEFLERE NASIL GİDERİZ DİYE DAHA FAZLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Antalyaspor'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, "Maçta mücadelemizi verdik. Kazanmak için oynadık ancak kaybettik. Maçla ilgili çok fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Sezonla ilgili bir özet geçmek istiyorum. Biz Kocaelispor olarak 3 ayrı periyoda bölebiliriz. Birinci periyot mücadele oyun sahada vardı. Yeni takımdık, oyuncular yeniydi. Skor alamama vs. gibi durumlar vardı. İkinci periyot, belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel başarılı dönemlerden biriydi. Hem oyun hem skor olarak önemli işler yaptık. Üçüncü periyot ise düşüş olarak değerlendirebiliriz. Bunların hepsinden önemlisi bu zorlu sezonu uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak, ligin taraftarıyla şehriyle takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olmak ve ilk 10 içinde bitirmek benim için kabul görür bir şey. Bu zorlu sezon bitti. Bu sezon biterken de her şartta desteklerini sevgilerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür borçluyuz. Onlarla daha güçlüyüz. İyi ki varlar. Sezon bitti şimdi daha fazla çalışma zamanı. Daha yukarı hedeflere nasıl gideriz diye daha fazla çalışmak istiyoruz" dedi.

