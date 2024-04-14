Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok sağlıklı bir oyun olmadı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bizim için çok sağlıklı bir oyun olmadı. Oyuna iyi başladık. Rizespor kendi sahasında kalmayı tercih etti. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi ama hücum yaparken kaptırdığımız basit toplar maalesef sonuçları bizim için ağır oldu. Rakibe fazla sayıda pozisyon verdik. Çok kontratak imkanı verdik. Çok fazla sayıda top kaybettik. Rakibi açmakta çok zorlandık. İyi kapattılar. Zaten iç saha performansı iyi olan bir takımla oynadık. Onları da tebrik ediyorum. Kendi adımıza kötü bir gün geçti. Uzun maratonda Anadolu takımlarında her zaman bu tür sonuçlar doğabiliyor. Bunlar çok da abartılı sonuçlar değil. Bu herkes için geçerli. Buradan çıkarmamız gerekeni çıkarıp kalan 6 haftada ligi en iyi şekilde nasıl bitirebiliriz Onun planlarını yapacağız" şeklinde konuştu. - RİZE
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bizim için çok sağlıklı bir oyun olmadı - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?