Alfons Groenendijk: "Oynanan futboldan memnun değilim" - Son Dakika
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Alfons Groenendijk: "Oynanan futboldan memnun değilim"

14.08.2022 22:02
Alfons Groenendijk: "Oynanan futboldan memnun değilim"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetten dolayı memnun olduğunu ancak futbolun tatmin etmediğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetten dolayı memnun olduğunu ancak futbolun tatmin etmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, "Yeni sezonda aldığımız ilk galibiyet. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayan rakiple mücadele ettik, zorlu maç oldu. Futboldan memnun değilim. Takımın üzerinde stres vardı. Geçen sezon 16 maç yenilmezlik serisi olan takımın, yüksek beklentiyle sezona başlamasından dolayı kaynaklı olan stres takımın üzerinde etki yaptı. İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Kalecimiz Boffin'e teşekkür ederiz, kurtarışlarıyla bizi maçta tuttu. İlk yarıda rakibin çok daha fazla şansı vardı. İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldık. Harika orta ve kafa golüyle 1-0'lık skorla noktayı koyduk. 3 puan güzel ama bunu tamamen hak ettik mi? Hafta içi analizlerinde kendimizi eleştireceğiz. Hafta içine bu güzel galibiyetle giriyoruz. Trabzonspor maçından önce ihtiyacımız olan 3 puanla giriyoruz. Trabzonspor maçında çok daha iyi bir mücadele ve futbol sergilersek, tribünlerin desteğiyle iyi işler yapıp, iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alfons Groenendijk: 'Oynanan futboldan memnun değilim' - Son Dakika

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