Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

26.02.2022 15:51
Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 Mart Salı günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 Mart Salı günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün Adana Demirspor ile dış sahada 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncu grubu, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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