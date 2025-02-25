Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Antalyaspor\'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası\'nda çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3'te 3 yaparak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Akdeniz ekibi ise 3 puanla turnuvadan elendi. Öte yandan Kara Kartal'da ilk kez ilk 11'de forma giyen yeni transfer Keny Arroyo, yeni takımdaki ilk golünü attı.

25.02.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek final yazdırmayı başardı.

ARROYO İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ta ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada yeni takımdaki ilk golünü attı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun golüyleilk yarıyı önde tamamladı.

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ BULDU

Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Jonas Svensson, 71. dakikada sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

RAFA SILVA'DAN ENFES GOL

Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

LİDER OLARAK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 puana yükseldi. Gruptaki tüm maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Antalyaspor ise 3 puanla turnuvaya veda etti. Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kara Kartal, grup lideri olduğu için diğer gruplardan gelecek ikincilerden biriyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, liderlik avantajıyla tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçını sahasında oynayacak.

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Rafa Silva, Beşiktaş, Akdeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Türk:
    telliaviv gibi bişeye yenildikten sonra artık 8liği desteklemiyorum. 6lıklar hakemle iş tutuyo adil yarışmıyo. tek büyük Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) siz de olun bigün zaten herkes olacak, şimdiden olun rahatlayın :)) 10 33 Yanıtla
  • AlexArda:
    oe ferat nalı ve çelik kapkacağı :))) 22 2 Yanıtla
  • Casper:
    Gümbür Gümbür Geliyor Karakartalım Herkese KAP'ak olsun 5 9 Yanıtla
  • Casper:
    Bu arada Şampiyon GS Olacak şike Bahçe Nahh. olur 10 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alexarda gene saksafoncu annesini piyasa sürmüş :))) 1 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tebrikler Beşiktaşım hersey avrupa için tarih 4 yiyip rezil olanları değil bizi yazacak o kupa buraya gelecek 3 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.