Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'e teklifi çok konuşulacak! Altyapının anahtarı teslim ediliyor

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Bundesliga devi Borussia Dortmund, eski futbolcusu Nuri Şahin'i altyapının başına getirmek istiyor. Antalyaspor'u çalıştıran 34 yaşındaki hocanın, bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu.

TÜM ALTYAPI GRUPLARINDAN SORUMLU OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i altyapı koordinatörlüğü için düşünüyor. Genç çalıştırıcı teklifi kabul etmesi durumunda, Alman ekibinin tüm altyapı gruplarından sorumlu olacak.

NURİ ŞAHİN'İN KARNESİ

Antalyaspor'a oynattığı istikrarlı futbolla dikkat çeken Nuri ŞAhin, Akdeniz ekibinin başında 63 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Akdeniz ekibi sahadan 28 kez galip ayrılırken, 13 kez berabere kaldı. Antalyaspor, Nuri Şahin liderliğinde çıktığı 22 karşılaşmada ise mağlup oldu. 34 yaşındaki çalıştırıcı, 1.54'lük puan ortalaması tutturmayı başardı.