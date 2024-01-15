Antalyaspor\'un İsrailli futbolcusu Türkiye\'den ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.