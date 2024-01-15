 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Türkiye'den ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Antalyaspor\'un İsrailli futbolcusu Türkiye\'den ayrıldı
15.01.2024 - 18:40,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Antalyaspor, Türkiye, Dış Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Galatasaray, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:02:31. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement