Antalyaspor'un Rus oyuncusundan "Savaşı Durdur" paylaşımı - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor'un Rus oyuncusu Fedor Kudryashov, "Savaşı Durdur" mesajı paylaştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Kudryashov, sosyal medya hesabından paylaştığı "Stop The War" (Savaşı Durdur) yazılı görseliyle Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.
Kudryashov'un gönderisine takım arkadaşları Belçikalı kaleci Ruud Boffin ve Angolalı Fredy Riberio'un da destekleyici yorum yazdığı görüldü.
Rus futbolcu, ülkesinin A Milli Takımı'nda bugüne kadar 48 kez forma giydi.
Kaynak: AA
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