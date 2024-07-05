Antalyaspor'un Tarihini Anlatan Tanıtım Salonu Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Antalyaspor'un Tarihini Anlatan Tanıtım Salonu Ziyarete Açıldı

Antalyaspor ile Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle açılışa hazır hale getirilen tanıtım salonu, Antalya Lisesi'nde ziyarete açıldı. Salon, Antalyaspor'un tarihine ışık tutan birçok önemli objeyi içeriyor. Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un kızı Nadire Konuk tarafından hediye edilen ilk forma, kulübün geçmişten bugüne kullandığı logolar ve Süper Lig tarihine geçen gollerini atan futbolcuların fotoğrafları da salonda yer alıyor. Salon, hafta içi her gün ziyaret edilebiliyor.

05.07.2024 16:01
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Antalyaspor'un tarihini anlatan tanıtım salonu, Antalya Lisesi'nde ziyarete açıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ile Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle açılışa hazır hale getirilen salon kırmızı beyazlı kulübün tarihine ışık tutuyor.

Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un kızı Nadire Konuk tarafından hediye edilen futbol takımının giydiği ilk formanın da yer aldığı salonda, ilk yönetim kurulunun listesi, kulübün geçmişten bugüne kullandığı logolar da yer alıyor.

Antalyaspor'un Süper Lig tarihine geçen gollerini atan futbolcuların fotoğraflarının da yer aldığı salonda, çeşitli yıllara ait formalar bulunuyor.

Antalyaspor Tarihi Tanıtım Salonu, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'un Tarihini Anlatan Tanıtım Salonu Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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