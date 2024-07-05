Antalyaspor'un Tarihini Anlatan Tanıtım Salonu Ziyarete Açıldı

Spor

Antalyaspor'un tarihini anlatan tanıtım salonu, Antalya Lisesi'nde ziyarete açıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ile Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle açılışa hazır hale getirilen salon kırmızı beyazlı kulübün tarihine ışık tutuyor.

Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un kızı Nadire Konuk tarafından hediye edilen futbol takımının giydiği ilk formanın da yer aldığı salonda, ilk yönetim kurulunun listesi, kulübün geçmişten bugüne kullandığı logolar da yer alıyor.

Antalyaspor'un Süper Lig tarihine geçen gollerini atan futbolcuların fotoğraflarının da yer aldığı salonda, çeşitli yıllara ait formalar bulunuyor.

Antalyaspor Tarihi Tanıtım Salonu, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.