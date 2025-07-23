Antalyaspor'un Transfer Yasağı Kalktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzün transfer yapmasına engel olarak FIFA'da bulunan 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri yapılmış bulunulmaktadır. Kulübümüzün bugün itibarıyla transfer yapmasına mani olacak finansal bir engeli kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.