Antalyaspor'un Vanspor FK'yi 3-0 yendiği maçı Özköylü değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında evinde Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0 yenen Antalyaspor'da teknik direktör Osman Özköylü, "Futbolcularımız maçı kazanmak için büyük bir efor sarfetti, güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Özköylü, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Kazanarak başlamanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Özköylü, "1 haftadır takımla beraberiz. Çok yoğun bir dönem geçirdik. Oyuncularımız antrenmanlarda çok istekli ve iştahlıydı. Antrenmanlardaki enerjiyi sahaya da yansıttık. Zaman zaman topu Vanspor'a verdiğimiz anlar oldu ama bu takımın gol yememeyi de öğrenmesi gerekiyor. Oyuncular da çok özveriliydi." dedi.

Oyuncularının eskiden kalan bazı alışkanlıkları olduğunu ve bunu düzeltmek için çabaladıklarını aktaran Özköylü, "Rakibe daha temaslı oynamamız gerekiyor. Biraz daha agresif olmamız gerekiyor. Bugün o mücadeleyi de karakteri de ortaya koydular. Futbolcularımız maçı kazanmak için büyük bir efor sarfetti, güzel bir galibiyet oldu. Net bir galibiyet aldık. Milli arada eksikliklerimizi tamamlayacağız. Takıma çok güveniyoruz. Potansiyeli yüksek bir takıma sahibiz." diye konuştu.

Takım kazandıkça stadın daha da dolacağına inandığını söyleyen Özköylü, taraftara takımın sahaya her zaman karakter koyacağı, mücadele edeceği sözünü verdiğini vurguladı.

Artı Değer Vanspor FK cephesi

Artı Değer Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç ise milli maç arasına moralli girmek amacıyla sahaya çıktıklarını belirtti.

Antalyaspor'un da moralli bir şekilde karşılaşmaya çıktığını ifade eden Göç, "Antalyaspor'un yapabileceklerini tahmin ediyorduk. Stratejimizi hazırladık ama hesabımızda olmayan bir oyun ortaya koyduk. Son haftalarda iyi giden oyunumuzu bugün sahada görememek bizi skordan daha çok üzdü." dedi.

Oyuncuların taktiksel değişikliklere sahada cevap veremediğini dile getiren Göç, "Tecrübeli bir takımla oynadık. Onlar da bizim kötü olduğumuz anı değerlendirdi. Bireysel hatalarla kolay goller yedik. Çok üzgünüz. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Toparlanacağız. Vanspor'u alt sıralardan kurtaracağımıza inanıyoruz. Öyle de olacak." diye konuştu.