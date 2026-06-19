Antalyaspor'un Yeni Başkanı Mustafa Ergün

Antalyaspor AŞ'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçildi.

Antalyaspor AŞ'nin genel kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında yapılan seçimde Mustafa Ergün dahil 13 kişilik yönetim kurulu listesi, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Görevini devreden başkan Rıza Perçin, göreve geldiklerinde kulübün ekonomik ve sportif açıdan önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Transfer engellerinin kaldırılması için yaklaşık 8 milyon avroluk ödeme yaptıklarını anlatan Perçin, futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlanmasını sağladıklarını ifade etti.

Kulübün yaklaşık 40 milyon avro borcu bulunduğunu kaydeden Perçin, yönetim olarak yeni borç oluşturmamaya çalıştıklarını ve futbolcuların alacaklarının ödenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

Başkanlığa seçilen Mustafa Ergün ise Antalyaspor'un tarih boyunca birçok kez zorlu dönemlerden geçtiğini ancak camianın kulübe olan bağlılığının hiçbir zaman sona ermediğini söyledi.

Başkan adayının çıkmaması üzerine sorumluluk üstlenerek göreve talip olduğunu anlatan Ergün, takımın yeniden Süper Lig'e yükseleceğine inandığını belirtti.

Kulübün mali durumuna ilişkin bilgi veren Ergün, son iki haftada yaklaşık 80 milyon lira ödeme yaptıklarını, önümüzdeki hafta ise en az 100 milyon liralık ödeme yükümlülüğü bulunduğunu bildirdi.