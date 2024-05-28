Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya'ya geldi

Antalyaspor\'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya\'ya geldi

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Antalya'ya gelerek kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Antalya Havalimanı'nda taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Souza, Türkiye'ye gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Perşembe günü ise sözleşme imzalanacak.

28.05.2024 22:11
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya'ya geldi. Havalimanında Antalyasporlu taraftarca karşılanan Brezilyalı teknik direktör perşembe günü kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak

Antalyaspor'da ilk imza yeni sezonda takımı yönetecek olan Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile atılıyor. Kırmızı-beyazlı takımın Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından göreve başlayacağını açıkladığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı yeni CIP Salonu'na gelen Alex de Souza'yı kırmızı-beyazlı Antalyasporlu taraftarların yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlarda sevgi gösterileri ile karşıladı.

" Türkiye'ye geldiğim için mutluyum"

Antalyaspor'un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza'yı Antalya Havalimanı'nda kırmızı-beyazlı takımın yöneticileri karşıladı. Havalimanında konuşan Alex de Souza, "Öncelikle beni karşılamaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra da çalışmalara başlayıp, iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.

Perşembe günü imza atıyor

Antalyaspor'dan yapılan açıklamaya göre futbolculuk döneminde uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza'nın 30 Mayıs Perşembe günü kendisini 2 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacağı açıklandı. Alex de Souza'nın Antalyaspor'da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacağı öğrenildi. Süper Lig'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Brezilyalı oyuncu, uzun yıllar Fenerbahçe'nin kaptanlığı yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takım ile başlayan Alex de Souza, genç takımla çıktığı 25 maçta 15 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Kariyerinde çalıştırdığı tek profesyonel takım olan Brezilya Serie B temsilcisi Avai FC'nin başında 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.17 puan ortalaması tutturdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya'ya geldi - Son Dakika

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