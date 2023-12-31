Antalyaspor, Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak atadı
Antalyaspor, Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile son verdi. Yalçın ile prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar için yapılacak son görüşmenin ardından imza töreni düzenlenecek. Yalçın, sezon sonuna kadar görev yapacak ve sözleşmede 1 yıl opsiyon bulunacak.
31.12.2023 - 18:03,
Güncelleme: 18:04
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.
Nuri Şahin'in ayrılığından sonra teknik adam arayışları yapılan Antalyaspor'da Sergen Yalçın'da karar kılındı. Yalçın ile prensipte anlaşılırken, İstanbul'da yarın detaylar için son bir görüşme yapılacak ve imza töreni ilerleyen günlerde Antalya'da gerçekleşecek. Segen Yalçın sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.
Kaynak: DHA