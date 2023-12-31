 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor, Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak atadı

Antalyaspor, Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile son verdi. Yalçın ile prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar için yapılacak son görüşmenin ardından imza töreni düzenlenecek. Yalçın, sezon sonuna kadar görev yapacak ve sözleşmede 1 yıl opsiyon bulunacak.

Antalyaspor, Sergen Yalçın\'ı teknik direktör olarak atadı
31.12.2023 - 18:03,  Güncelleme: 18:04
Abone Ol

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Nuri Şahin'in ayrılığından sonra teknik adam arayışları yapılan Antalyaspor'da Sergen Yalçın'da karar kılındı. Yalçın ile prensipte anlaşılırken, İstanbul'da yarın detaylar için son bir görüşme yapılacak ve imza töreni ilerleyen günlerde Antalya'da gerçekleşecek. Segen Yalçın sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Nuri Şahin, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika


18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu

Son Dakika
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 19:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement