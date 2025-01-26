Antalyaspor ve Beşiktaş 1-1 Beraber Kaldı

Spor

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

ANTALYASPOR: Kenan Piric-Bünyamin Balcı, Veysel, Bahadır Öztürk(Dk. 86 Thalisson), Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson(Dk. 79 Safuri), Djenepo(Dk. 66 Townsend), Samudio(Dk. 66 Gaich).

BEŞİKTAŞ: Mert Günok-Svensson(Dk 46 Onur Bulut), Uduokhoi, Emirhan Topçu(Dk. 71 Zainutdinov), Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica(Dk. 68 Joao Mario), Chamberlain(Dk. 57 Muçi), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy(Dk. 57 İmmobile).

GOLLER: Dk. 85 Erdal Rakip (Antalyaspor), Dk. 80 Rafa Silva (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Djenepo (Antalyaspor), Al Musrati, Rafa Silva (Beşiktaş)

Antalyaspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı

9'uncu dakikada sol kanattan pası alan Kaluzinski'nin ceza alanı dışından yerden vuruşunu kaleci Mert uzanarak kontrol etti.

13'üncü dakikada Rashica'nın penaltı noktasına kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

55'inci dakikada Rashica'nın sol kanattan altı pas içerisine kullandığı kornerde Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşu çok az farkla üstten bir kez daha kornere çıktı.

80'inci dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan İmmobile'nin ortasına iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

83'üncü dakikada sağ kanatan gelişen Antalyaspor atağında Safuri'nin altı pas içerisine iyi ortasına yükselen Gaich'in kafa vuruşunu son anda kaleci Mert kurtardı.

85'inci dakikada uzun gönderilen pası Van de Streek korner çizgisinde oyun alanından çıkmadan ceza alanına çevirdi. Savunmadan önce topu alan Erdal Rakip, kaleci Mert'i yanılttıktan sonra topun altına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.