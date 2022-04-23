Antalyaspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 11 haftadır yenilmeyen ve son 6 karşılaşmasını kazanan Akdeniz ekibi, Kayserispor maçında da üç puan kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 50 puanla 8. sırada girdi.