Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Cuma günü toplanacak.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.
İki aşamalı kamp programının gerçekleştirileceği Antalyaspor'da, yeni sezon öncesi ilk hazırlık kampı 3 Temmuz Pazar günü Burdur'da planlandı.
Akdeniz ekibi, yurt dışı kampını ise 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Almanya'da gerçekleştirecek.
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