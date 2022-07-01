Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı

01.07.2022 15:43
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da A Takım oyuncuları ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da A Takım oyuncuları ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Antalyaspor'da altyapı oyuncularının ardından A Takım'da forma giyen futbolcular da toplandı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular salonda fitness çalıştı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra sahadaki kısa süreli koşu ile çalışmasını tamamladı. Akdeniz ekibi ikinci antrenmanının akşam saat 20.00'da yapacak.

Sağlık kontrolünün ardından 3 gün tesislerde çalışacak olan Antalyaspor daha sonra birinci etap kampı için Burdur'a hareket edecek. 4-14 Temmuz tarihleri arasında Burdur'da hazırlıklarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılar, 7 Temmuz'da Metalist Kharkiv, 10 Temmuz'da Medipol Başakşehir ve 14 Temmuz'da Bodrumspor'la hazırlık yapacak. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement