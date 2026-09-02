Antalyaspor, Yeşil Burun Adalı Nuno da Costa ile sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno da Costa'yı kadrosuna kattı. Kulüp sosyal medyadan oyuncuya hoş geldin mesajı yayımladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Yeşil Burun Adalı Nuno da Costa ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuza hoş geldin Nuno da Costa!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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