Antalyaspor Yönetimi, Başkanın PFDK\'ya sevk edilmesine tepki gösterdi

Antalyaspor AŞ. Yönetim Kurulu, başkan Sinan Boztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten "Futbolda adalet istiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında kamuoyu tarafından skandal olarak değerlendirilen hakem kararları sonrası haklı adalet arayışlarının, ülke çapında yankı bulduğu kaydedildi.
Başkan Sinan Boztepe'nin medyada yer alan beyanatı sonrası PFDK'ye sevk edildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın Sinan Boztepe'nin söz konusu maçın ardından yaptığı açıklamalar, doğru tespitler içeren bir isyan haykırışıdır. Ancak ülkemizin futbol ikliminde hakkı yenenin adalet arayışı her zaman olduğu gibi ceza olarak geri dönmektedir. Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, TFF Hukuk Müşavirliğinin PFDK'ye sevk ettiği Sayın Sinan Boztepe'nin arkasında olduğumuzu buradan açıkça ifade ederiz. Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar karşısında diğer takımların 'meze' edildiği bir ortamda camiamızın sımsıkı sarılarak birlik ve beraberlik örneği göstermesi gereken günler yaşıyoruz. Bu noktada camiamızı bugünden başlayarak, 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşması da dahil olmak üzere kulübümüze yakışan tepkiyi vermeye davet ediyoruz. Bizler Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak daha fazla hakkımızın yenmesine izin vermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyoruz. Büyük Antalyaspor taraftarının her zaman olduğu gibi gerek saha dışında gerekse tribünlerde gerekli desteği vereceğine inanıyoruz. Bizler sadece futbolda adalet istiyoruz."
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