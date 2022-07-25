Antalyasporlu Gizem'e geçmiş olsun ziyareti

Antalyaspor'un başarılı sporcusu Kevser Gizem Bükülmez'in, Afyonkarahisar'da 22-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu kolunda kırık oluştu. Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yerlikaya tarafından Bükülmez'e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Karahisar, Spor, Son Dakika

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