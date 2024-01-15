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Antalyasporlu İsrailli Futbolcu Gözaltından Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Antalyasporlu İsrailli Futbolcu Gözaltından Serbest Bırakıldı

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Jehezkel'in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Jehezkel, ifadesinde hareketinin amacının Hamas ve İsrail arasındaki savaşın 100. gününe dikkat çekmek olduğunu belirtti ve Türk halkından özür diledi.

Antalyasporlu İsrailli Futbolcu Gözaltından Serbest Bırakıldı
15.01.2024 - 13:19,
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Antalyaspor'un, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle kadro dışı bırakılan, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan başlatılan soruşma kapsamında gözaltına alınan Jehezkel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverildi.

"Pişmanım"

Jehezkel, emniyetteki ifadesinde, sahaya çıkmadan önce soyunma odasında, sol bileğinde sakatlığından dolayı bulunan beyaz bandaja, "100 days" ve "07.10" yazdığını, Davut Yıldızı amblemi çizdiğini belirtti.

Bu sırada yanında herhangi bir takım arkadaşı ya da teknik heyetten kimse olmadığını vurgulayan Jehezkel'in, "Amacım Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşın 100. gününe dikkati çekmekti" dediği öğrenildi.

Kişisel olarak savaşa karşı olduğunu kaydeden Jehezkel, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Maçın 68. dakikasında golü attıktan sonra saha kenarındaki fotoğraf çeken kişilere sol bileğimdeki bandaja yazdığım yazıyı gösterdim. Yarım kalp işareti yaptım. Maç bittikten yaklaşık 2 saat sonra maç sırasında yaptığım hareketin sosyal medyada yayıldığını ve tepkilere neden olduğunu anladım. İsrail'de bulunan menajerim beni aradı. 'Herhangi bir kimse ya da basına konuşma' dedi. Bir müddet sonra da Bitexen Antalyaspor yöneticilerinin beni süresiz kadro dışı bıraktığını, menajerim bana söyledi. Maç sırasında yaptığım bu hareket nedeniyle bütün Türk halkından, bütün kalbimle özür diliyorum. Pişmanım. Herhangi bir provokasyon yapmak istemedim. Böyle bir tepkiye neden olabileceğini de düşünmedim."

Kaynak: AA
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