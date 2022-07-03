SPOR Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum

03.07.2022 10:57

Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorumAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Werder Bremen'den kadrosuna dahil ettiği deneyimli defans oyuncusu Ömer Toprak (32), Antalyaspor'un yeni bir macera olduğunu, kendisini...

Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Werder Bremen'den kadrosuna dahil ettiği deneyimli defans oyuncusu Ömer Toprak (32), Antalyaspor'un yeni bir macera olduğunu, kendisini ispatlamak istediğini söyledi.

Geçen sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar bu doğrultuda kadrosuna İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Göztepe'den Soner Aydoğdu ve Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak'ı kadrosuna dahil etti. 27 kez A Milli takımın formasını terleten Ömer Toprak, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

'HEYECANLIYIM'

Antalyaspor'un bu sezonki 3'üncü transferi olan tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak, takıma dahil olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Ömer Toprak, 'Aldığım kararın doğru olduğunu bir kez daha gördüm. Futbol sorumlusu Nuri Şahin ile 4'üncü kez aynı takımda buluştuk. 3 kez oyuncu olarak, bu kez hoca ile oyuncu olarak bir aradayız. Heyecanlıyım, ilk defa Almanya dışına çıktım ve kendi ülkemde futbol oynayacağım" dedi.

'ANTALYASPOR BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI'

Çok sayıda transfer teklifi almasına rağmen kararını Antalyaspor için verdiğini kaydeden Toprak, Türkiye'de 4 büyükler olarak tabir edilen takımlardan da teklif aldığını, ancak bunların geçmişte kaldığını söyledi. Toprak, 'Antalyaspor profesyonel bir kulüp, geçen sezon büyük çıkış yakaladı. Futbol sorumlumuz Nuri Şahin'i de tanıdığım için ve baya bir ısrar olduğu için buraya geldim. 15 senedir futbolun içerisindeyim. İster istemez teklifler geldi. 27 kez milli takım formasını giymişim. 39 kez Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmışım. Teklifler oluyor. Türkiye'ye gelmemin zamanı şimdiymiş. Açıkçası Antalyaspor'un bir parçası olduğum için mutluyum" diye konuştu.

'BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA'

Antalyaspor'un geçen sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakaladığını belirten Ömer Toprak, 'Uzun bir yenilmezlik serileri oldu. Ben de elimden geleni vereceğim ve Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmek için çalışacağız. Benim için yeni bir macera. Kendimi ispatlamak istiyorum. Tecrübemi de kulübe yansıtmak istiyorum" dedi.

ÖMER TOPRAK KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya'da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı. Ömer Toprak, bu sezon Werder Bremen formasıyla 21 maça çıkarken 1 gol kaydetti. A Milli takım forması altında 27 maça çıkan Toprak, 2 kez gol atma başarısı yakaladı. (DHA)

YORUMLAR
500
FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı SPOR MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca yeniden başkan seçildi SPOR MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca yeniden başkan seçildi
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 17:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement