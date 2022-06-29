Antalyasporlu yüzücüler dünya ile yarışıyor - Son Dakika
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Antalyasporlu yüzücüler dünya ile yarışıyor

29.06.2022 16:23
Antalyasporlu yüzücüler dünya ile yarışıyor

Türkiye Yüzme Milli Takımının dört kişilik sporcu kontenjanının ikisini oluşturan Antalyasporlu yüzücüler, takımın dünya 12'nciliğine katkı sundular.

Türkiye Yüzme Milli Takımının dört kişilik sporcu kontenjanının ikisini oluşturan Antalyasporlu yüzücüler, takımın dünya 12'nciliğine katkı sundular.

Açık Su Dünya Yüzme Şampiyonası'nın 2022 ayağı Macaristan'ın Budapeşte şehrinde 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyonaya katılan Türkiye Yüzme Milli Takımının dört kişilik sporcu kontenjanının ikisini Antalyaspor yüzme takımının başarılı sporcuları Sevim Eylül Süpürgeci ve Emir Batur Albayrak oluştururken, kırmızı beyazlı ekibin Baş Antrenörü Turgay Demircioğlu da milli takım kafilesinde yer alan iki antrenörden biri olma başarısını gösterdi.

Sevim Eylül Süpürgeci 5 bin metrede elde ettiği 1.01.01.20 derecesi ile dünya 27'ncisi olurken, aynı mesafede kulaç atan takım arkadaşı Emir Batur Albayrak ise 56: 27.10 derecesi ile dünya çapında 20. sırayı aldı.

Karışık bayrak yarışında da dört kişilik milli takım kafilesi içerisinde mücadele eden Süpürgeci ve Albayrak, milli takımın 4x1500 metrelik zorlu yarışta elde ettikleri dünya 12'nciliğine katkı koydular.

Sonraki durak Romanya

Yarısını oluşturdukları milli takım kadrosu ile birlikte Macaristan'da uluslararası anlamda önemli tecrübeler edinen Antalyasporlu milli yüzücüler Emir Batur Albayrak ve Sevim Eylül Süpürgeci, takım arkadaşları Talya Erdoğan ve Baş Antrenör Turgay Demircioğlu ile birlikte, 5-12 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na madalya hedefi ile katılacaklar. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu yüzücüler dünya ile yarışıyor - Son Dakika

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