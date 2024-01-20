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Futbolseverler ekran başına! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor - Son Dakika
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Futbolseverler ekran başına! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor

La Liga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de karşılaşmanın kafilesinde yer aldı. Bu maç Arda'nın ligdeki ilk maçı olacak. Arda daha önce 2 kupa maçında forma giydi.

20.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 17:00
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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de maçın kafilesine dahil edildi.

ARDA KADRODA

La Liga'da bir maç eksiğiyle lider Girona'nın 1 puan gerisinde yer alan Real Madrid, 20. hafta maçında Almeria'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid, Almeria müsabakasının kafilesini duyurdu. Kadroya yıldız futbolcu Arda Güler de dahil edildi.

Antep fıstıklarını hazırlayın! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor

SON MAÇTA OYNAMADI

Eflatun-beyazlılarda henüz lig maçına çıkamayan Arda, 18 Ocak tarihinde Kral Kupası son 16 turunda oynanan Atletico Madrid derbisinin kadrosunda yer alsa da teknik direktör Ancelotti tarafından tercih edilmemişti.

Antep fıstıklarını hazırlayın! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
Futbolseverler ekran başına! Arda Güler Real\'deki ilk lig maçına çıkıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverler ekran başına! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolseverler ekran başına! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor - Son Dakika
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