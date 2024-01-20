İspanya La Liga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de maçın kafilesine dahil edildi.
La Liga'da bir maç eksiğiyle lider Girona'nın 1 puan gerisinde yer alan Real Madrid, 20. hafta maçında Almeria'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid, Almeria müsabakasının kafilesini duyurdu. Kadroya yıldız futbolcu Arda Güler de dahil edildi.
Eflatun-beyazlılarda henüz lig maçına çıkamayan Arda, 18 Ocak tarihinde Kral Kupası son 16 turunda oynanan Atletico Madrid derbisinin kadrosunda yer alsa da teknik direktör Ancelotti tarafından tercih edilmemişti.
Son Dakika › Spor › Futbolseverler ekran başına! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor - Son Dakika