Futbolseverler ekran başına! Arda Güler Real\'deki ilk lig maçına çıkıyor

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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de maçın kafilesine dahil edildi.

ARDA KADRODA

La Liga'da bir maç eksiğiyle lider Girona'nın 1 puan gerisinde yer alan Real Madrid, 20. hafta maçında Almeria'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid, Almeria müsabakasının kafilesini duyurdu. Kadroya yıldız futbolcu Arda Güler de dahil edildi.

SON MAÇTA OYNAMADI

Eflatun-beyazlılarda henüz lig maçına çıkamayan Arda, 18 Ocak tarihinde Kral Kupası son 16 turunda oynanan Atletico Madrid derbisinin kadrosunda yer alsa da teknik direktör Ancelotti tarafından tercih edilmemişti.