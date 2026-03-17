Arda\'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi

Real Madrid'de antrenman sırasında yaşanan bir an, kısa sürede gündem oldu. Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın milli futbolcu Arda Güler'e yaptığı uyarı dikkat çekti.

ANTRENMANA GEÇ KALDI

İddialara göre Arda Güler, takım antrenmanına geç kaldı. Bu durum teknik heyetin gözünden kaçmadı.

SAATİNİ GÖSTEREREK UYARDI

Teknik direktör Arbeloa'nın, genç futbolcuya saatini göstererek uyarıda bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Bu hareket, disiplin mesajı olarak yorumlandı.

GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar bu durumu profesyonellik vurgusu olarak değerlendirirken bazıları ise genç oyuncuya destek verdi.