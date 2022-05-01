Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci

01.05.2022 10:59
Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci

Zonguldak'ta, 1. Amatör Küme'de mücadele eden Sefercikspor'un antrenörlüğünü yapan baba Arif Sefercik ile başkanlığını yürüten oğlu Caner Sefercik, kulübü süper amatör lige çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ta, 1. Amatör Küme'de mücadele eden Sefercikspor'un antrenörlüğünü yapan baba Arif Sefercik ile başkanlığını yürüten oğlu Caner Sefercik, kulübü süper amatör lige çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan 50 hanelik Sefercik Mahallesi'nin adını taşıyan Sefercikspor'da bir dönem futbolcu olarak top koşturan Caner Sefercik (37), futbolu bırakmasının ardından taraftarın isteğiyle kulüp yönetimine girdi.

Daha sonra başkanlığına seçilen Sefercik, takımın teknik direktörlüğünü yapan babası Arif Sefercik (66) ile kulübe hizmet ediyor.

Bu sezon Birinci Amatör Küme Çaycuma Grubu'nda mücadele eden takım, play-off etabı final müsabakasında normal ve uzatma süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın seri penaltı atışlarında Gökçebeyspor'u 8-7 yenerek şampiyon oldu.

Bu sonuçla Süper Amatör Lig'e yükselen takımı bir üst lige taşımanın gururunu yaşayan baba-oğul, yeni sporcular yetiştirerek Türk futboluna katkı sağlamayı hedefliyor.

"Başkanımın söylediği disipline uymak zorundayım"

Mahalle olarak çok güzel bir ortamda şampiyonluğa kenetlendiklerini ve başardıklarını belirten teknik direktör Arif Sefercik, "Oğlum daha önce Sefercikspor'da futbolcumdu. Futbolculuğunun ardından arkadaşlarımız, taraftarımız oğluma başkanlık teklif ettiler ve yönetim kuruluna girmesini istediler. Oğlumda maddi manevi takıma her türlü desteği veriyor." dedi.

Sefercik, oğlu ile baba-oğulun yanı sıra başkan-antrenör ilişkisinin de olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 3 yıldır baba-oğul kulübü yönetiyoruz, çok güzel bir duygu. Kulüp başkanı, teknik direktörün üstündedir. Ne kadar biz baba da olsak ben başkanımı dinliyorum. Başkanımın söylediği disipline uymak zorundayım, takımımı da ona göre hazırlıyorum. Baba-oğul iyi hava yakaladık. Hedefimiz, yarışmacı ve kalıcı bir takım yapabilmek." diye konuştu.

"İnşallah daha mutlu, başarılı günlerimiz olacak"

Kulüp Başkanı Caner Sefercik de takıma sahip çıkmak adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlattı.

Gelecekte daha iyi sporcular yetiştirerek Türk futboluna emek vermek istediklerini vurgulayan Sefercik, "Çevremizden güzel tepkiler alıyoruz. Baba-oğul bunu başarabileceğimizi gösterdik, inşallah daha mutlu, başarılı günlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sefercikspor şampiyon oldu Sefercikspor şampiyon oldu

Zonguldak, Şampiyon, Play Off, Baba, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement