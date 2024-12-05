Antrenörlükte Yeni Protokol - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antrenörlükte Yeni Protokol

Antrenörlükte Yeni Protokol

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile MYK antrenörlük mesleği için uluslararası belgelendirme sistemi kurdu.

05.12.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında antrenörlük mesleğinin tanımının yapılması, kademeler arası yeterliliklerin belirlenmesi ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgelendirme sisteminin oluşturulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) yapılan imza törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan katıldı. Protokol ile antrenörlük mesleğinin tanımı ve standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmesi amaçlanıyor.

Antrenörlük mesleğinin ulusal ve uluslararası standartlara kavuşturulmasının önemine vurgu yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, MYK ile yapılan işbirliğinin ülkenin spor alanındaki rekabet gücünü artırarak, antrenörlerin yetkinliklerini uluslararası düzeyde tanınır hale getireceğini belirterek, "Bu çalışmalar, sporun her kademesinde kaliteyi artıracak ve antrenörlerimizin daha geniş fırsatlara erişimini kolaylaştıracaktır." dedi.

Protokol, 22 Nisan 2022'de yürürlüğe giren "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu" kapsamında yapılan düzenlemeler, spor elemanlarının mesleki standartlarının, yeterliliklerinin ve belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi altında yürütülmesini kapsıyor.

Bu kapsamda, antrenörlük mesleğine ilişkin ulusal meslek standartlarının belirlenmesi, uluslararası düzeyde geçerli bir belgelendirme sisteminin oluşturulması ve federasyonlar arasında uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antrenörlükte Yeni Protokol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: Antrenörlükte Yeni Protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.