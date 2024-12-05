Antrenörlükte Yeni Protokol

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında antrenörlük mesleğinin tanımının yapılması, kademeler arası yeterliliklerin belirlenmesi ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgelendirme sisteminin oluşturulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) yapılan imza törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan katıldı. Protokol ile antrenörlük mesleğinin tanımı ve standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmesi amaçlanıyor.

Antrenörlük mesleğinin ulusal ve uluslararası standartlara kavuşturulmasının önemine vurgu yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, MYK ile yapılan işbirliğinin ülkenin spor alanındaki rekabet gücünü artırarak, antrenörlerin yetkinliklerini uluslararası düzeyde tanınır hale getireceğini belirterek, "Bu çalışmalar, sporun her kademesinde kaliteyi artıracak ve antrenörlerimizin daha geniş fırsatlara erişimini kolaylaştıracaktır." dedi.

Protokol, 22 Nisan 2022'de yürürlüğe giren "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu" kapsamında yapılan düzenlemeler, spor elemanlarının mesleki standartlarının, yeterliliklerinin ve belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi altında yürütülmesini kapsıyor.

Bu kapsamda, antrenörlük mesleğine ilişkin ulusal meslek standartlarının belirlenmesi, uluslararası düzeyde geçerli bir belgelendirme sisteminin oluşturulması ve federasyonlar arasında uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.