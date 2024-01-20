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Antrenörün Maça Çıkmama Cezasına Tepkisi: Kendi Maketiyle Destek Verdi - Son Dakika
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Antrenörün Maça Çıkmama Cezasına Tepkisi: Kendi Maketiyle Destek Verdi

Burdur'da basketbol antrenörü Mevlüt Gezer, maça çıkmama cezası alınca oyuncularına moral olsun diye kendi maketini saha kenarına koydu. Maketin saha kenarında durmasına izin verilmeyince bu sefer tribünden destekledi. Antrenörün bu hareketi taraftardan ilgi görürken, görenleri gülümsetti.

Antrenörün Maça Çıkmama Cezasına Tepkisi: Kendi Maketiyle Destek Verdi
20.01.2024 - 13:49,
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Burdur'da Basketbol Antrenörü Mevlüt Gezer, maça çıkmama cezası alınca oyuncularına moral olsun diye kendi maketini saha kenarına koydu. Maketin saha kenarında durmasına izin verilmeyince bu sefer tribünden destekledi. Antrenörün bu hareketi taraftardan ilgi görürken, görenleri gülümsetti.

Burdur'da basketbol antrenörlüğü yapan Mevlüt Gezer geçen sene MAKÜ Gençlik ve Spor Kulübü ile Bahçeşehir Gençlik ve Spor Kulübü arasında oynanan maçın ardından kupa töreninde karşı takım antrenörü tarafından kendisine küfür edildiği gerekçesiyle dava açtı. Dava sonucunda her iki antrenöre de 1 yıl maça çıkmama cezası verildi. Cezasından dolayı maçlara katılamayan antrenör Mevlüt Gezer'in iki takım arasında oynanan bu seneki maçta oyuncularına moral olması için bulduğu yöntem herkesi şaşkına çevirdi.

Mevlüt Gezer MAKÜ G.S.K. - Bahçeşehir G.S.K. U-16 açılış maçında cansız bir mankene maçlara çıktığı kıyafeti giydirip, yüzüne fotoğrafını koyduğu mankeni sporcularına moral olsun diye saha kenarına koydu. Yetkililer tarafından mankenin sahada durmasına izin verilmeyince makete taraftarlar sahip çıkarak yanlarına aldı. Maç boyunca tribünde taraftarların arasında duran maket hem ilgi odağı oldu hem de görenleri tebessüm ettirdi.

Aldığı cezadan dolayı takımına nasıl destek verebileceğini düşünürken bu fikrin aklına geldiğini dile getiren Antrenör Mevlüt Gezer, "Oyuncularım motive olsun diye böyle bir şey yapma kararı aldık. Çünkü saha kenarında beni göremeyecekler. En azından beni andıran bu maketi görmeleri benim için daha anlamlı oldu. Geçen sene oynadığımız final maçından sonra karşı takımın antrenörü bana küfür etti. Ben de bunu şahitlerim ile beraber yargıya taşıdım. Yargıdan olumsuz biz kara çıktı. İkimiz de birer sene maçlara çıkamama cezası aldık. O yüzden çocuklara nasıl destek olurum diye düşünürken erkek giyim işiyle de uğraştığım için iş yerimdeki canlı mankene bakarken acaba böyle bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Gerekli yerlere sorduğumuzda yapabileceğimizi söylediler. O yüzden bugün böyle bir şey yaptık. İnşallah çocuklarım başarılı olacaklar bugün" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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