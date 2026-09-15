Antrenörünün sözüyle hırslanan Yağmur Masal Doğan muaythaide Türkiye şampiyonu oldu

İzmir'de antrenörünün muaythai şampiyonasına götürmesi için hırsla çalışan 13 yaşındaki Yağmur Masal Doğan, azmi sayesinde gitmeyi başardığı şampiyonada Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

10 yaşında dövüş sporlarına başlayan Yağmur Masal Doğan, 7 ay önce muaythaiye yöneldi.

Bayraklı ilçesindeki salonda antrenörü Bahar Özbey ile çalışan Yağmur Masal, bir süre önce antrenörünün 3 arkadaşını şampiyonalara hazırladığını fark etti.

Yağmur Masal, kendisinin de yarışmalara katılmak istediğini söylediği antrenöründen "Kondisyonun yeterse götüreceğim" sözü aldı. Bu söz üzerine hırslanan sporcu, arkadaşlarıyla birlikte 24-29 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonada 3 rakibini de yenen Yağmur Masal, Türkiye şampiyonu oldu.

Yağmur Masal Doğan, AA muhabirine spora ilk başladığında çok zayıf olduğunu, ancak pes etmediğini söyledi.

Arkadaşlarının şampiyonaya hazırlandığını görünce onlara özendiğini kaydeden Yağmur Masal, "Hocam '2 hafta bakacağım, kondisyonun yeterse götüreceğim' dedi. Ben de her gün çift antrenman yapmaya başladım. Baktım maçlar ilerliyor, o şekilde kendimi telkin ederek inanmaya başladım. Birinci olunca da şaşırdım." dedi.

Doğan, hedefinin milli olup dünya şampiyonalarına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.

Antrenör Bahar Özbey de Yağmur Masal'ın kendilerine geldiğinde özgüven eksikliği yaşadığını, ilk olarak da bunu yendiklerini anlattı.