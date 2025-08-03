Anzer Yaylası\'nda Birlik Şöleni

Rize'de Çaykur Rize spor'un düzenlediği 'Anzer Yaylası Birlik ve Beraberlik Şöleni' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla sona erdi.

Eşsiz doğasıyla bilinen Anzer Yaylası, bu yıl da müzik, spor ve toplumsal dayanışma temalı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yaylada bir araya gelen vatandaşlar, sahne alan sanatçılar eşliğinde horon oynadı, tulum ve kemençe eşliğinde şenlik havası yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren yaylaya ulaşan katılımcılar, gün boyu konserler, halk oyunları ve sosyal etkinliklerle ağırlandı. İki günlük program kapsamında sahneye çıkan sanatçılar şölen coşkusunu zirveye taşıdı. Şenlikte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve yüzlerde katılımcı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'un misafiri oldu.

Etkinlikte konuşan ve aslen Trabzonlu olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Trabzon ile Rize'nin yakınlığına değinerek "Taraftarlar birlikte maç izlerdi, aramızda sadece bir dere var, komşuyuz. Zaman zaman istemediğimiz olaylar yaşansa da biz hep kardeşiz. İlk kez Anzer Yaylası'na geldim. Doğasıyla, insanıyla çok güzel bir yer. İnşallah tekrar gelmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca konserler etkinliklerle süren şenliğin sonunda Hacıosmanoğlu, Palut ve Turgut, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. - RİZE