Galatasaray, Toulouse maçı öncesi Damien Comolli ile masaya oturacak - Son Dakika
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Galatasaray, Toulouse maçı öncesi Damien Comolli ile masaya oturacak

16.12.2022 10:04

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da yetkililer, Toulouse ile oynanacak hazırlık maçından önce Branco van den Boomen'in transferi için Toulouse Başkanı Damien Comolli ile masaya oturacak.

Yeni sezona dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak başlayan Galatasaray, ara transfer dönemi için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine aldığı Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen için harekete geçiyor.

BEDAVAYA DA ALINABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Toulouse ile oynayacağı hazırlık maçından önce Branco van den Boomen'in transferi için Fransız ekibinin başkanı Damien Comolli ile masaya oturacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcuyu bedavaya alma şansı da olan sarı-kırmızılılar, uygun bir bonservis istenirse transferi ocak ayında da bitirebilir.

NOKTA ATIŞI TRANSFER

1.88 boyundaki Boomen, ön libero ve 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Midtsjö'ye gelecek olası bir teklifi değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılılar, futbolcuyu elden çıkarması durumunda yapılacak Boomen transferinin nokta atışı olacağını düşünüyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Toulouse maçı öncesi Damien Comolli ile masaya oturacak - Son Dakika
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