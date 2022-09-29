Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı

Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini, bu sezon iç sahada Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynayacakları ilk müsabakadan güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.

İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde antrenman öncesi yaptığı açıklamada, milli aranın ardından oyuncuların yavaş yavaş takıma döndüğünü, mevcut oyuncu gurubuyla antrenman ve hazırlık maçıyla bu arayı değerlendirdiklerini belirtti.

Sakatlığını atlatan oyuncuların da takıma katıldığını ifade eden Palut, "Kalecimiz İbrahim Sehic bir önceki maçta kırmız kart gördü. Doğal olarak bu maçta faydalanamayacağız. Endri Cekici de rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Yarın yavaş yavaş saha çalışmalara başlayacak. Maçta oynayıp oynamayacağıyla alakalı durum şu an net değil ama yüksek ihtimalle oynayamayacak." diye konuştu.

"İç sahada taraftarla ilk buluşmamız olacak"

Palut, Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynayacakları maçın zor olacağını anlattı.

Bu sezon, gerçek anlamda iç sahada ilk maçlarını oynayacaklarını aktaran Palut, "İnşallah güzel bir maç olur. taraftarımızla ilk buluşmamız olacak. Ümraniyespor, oynadığı oyun ve aldığı puanlar göz önüne alındığında, ligin en ters orantıda görünen takımı. İyi organize bir takım, iyi mücadele etmemiz gerekecek. Mücadelemiz ve iyi oyunla güzel bir sonuç alabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Eminim ki bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zemin var"

Gün geçtikçe gelişen ve yenilerin adapte olduğu bir oyun sergilediklerini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Mame Diouf ve Uche Ikpeazu aramıza nispeten geç katıldı. Süre verdiğimiz zaman elinden gelenin en iyisini yaptı, takımına katkı sağladı. Mame Diouf özel ve gol yollarında etkili bir oyuncu. Milli aranın en iyi geldiği oyuncularımızdan. Geçen yıl güçlü bir iç saha Konyaspor'u vardı. Taraftarımızın da pozitif etkisi yadsınamaz. Tüm taraftarımızın desteğini bekliyoruz, inşallah onları evlerine mutlu göndeririz. Cumartesi günü son antrenmanımızı statta yapmayı planlıyoruz. Stadı gezdim ve çok güzel bir zemin gördüm. Yeteri kadar süre geçti özenle çalışıldı. Eminim ki bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zemin var."

Antrenman

Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyonlu ısınma ile başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.