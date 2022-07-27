İlhan Palut idaresinde BATE Borisov ile oynanan ilk maçta sahadan 3-0 üstünlükle ayrılan Arabam.com Konyaspor, bir üst tura çıkmak için büyük avantaj sağlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor - Son Dakika

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