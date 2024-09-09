Arabistan\'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig\'de kaldı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla teker teker yolları ayıran sarı-lacivertlilerde sıra Emre Mor'a geldi.

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Kısa süre önce kendisine takım bulması söylenen ve Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'un yıllık 3.5 milyon euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Mor'un yeni adresi belli oldu. Emre'nin yeni adresi Hatayspor olacak.

HATAYSPOR'A İMZAYI ATIYOR

Son gelen haberlere göre; Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Emre Mor, transferde şaşırtan kararını verdi. Kanat oyuncusunun, yeni adresi Hatayspor olacak. Emre'nin Süper Lig ekibiyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.