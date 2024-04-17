Makas giderek açılıyor! Süper Lig\'de şampiyonluk oranları güncellendi

Enver Üçar:

bu sene kim ne derse FB şampiyon yabancı hakemler gelmiş hile horda yok FB bütün maçları kazanır

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Mehmet gönül: Katılıyorum sana bakmasın salatanın Aleyna’ya attıklarına zaten tekkeden belliydi maçın satılacağı şikenin kralı oldu o maçta geçsinler bunları 14 20