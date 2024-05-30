Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım - Son Dakika
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Spor

Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım

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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte konuştu. O sırada rakibi Aziz Yıldırım hakkında da açıklamalarda bulunan Koç, ''Ben Aziz Yıldırım'a 'FETÖ'cü demişim. Olabilir mi öyle bir şey? Ben Aziz Yıldırım için 6 sene ölmeye hazır insanlardan biriydim!'' dedi. Koç'un sözleri kısa sürede viral oldu.

30.05.2024 11:27
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte önemli açıklamalarda bulundu.

"BEN AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖLMEYE HAZIRDIM"

Yıldırım'a 'FETÖ'cü dediği iddialarına açıklık getiren Koç, "Ben Aziz Yıldırım'a 'FETÖ'cü demişim. Olabilir mi öyle bir şey? Ben Aziz Yıldırım için 6 sene ölmeye hazır insanlardan biriydim!" dedi.

O ANLAR VİRAL OLDU

Başkanlık adaylıklarını açıkladıktan sonra aralarında zaman zaman gerilimin arttığı ikiliden Ali Koç'un bu konuşması Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Koç'un o anları kısa sürede viral oldu.

Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Beyhan: ALİ KOÇ BAŞKANIMA SESLENİYORUM. ÜST ÜSTE BEŞ KERE ŞAMPİYON OLSANDA EFSANE BAŞKAN OLAMAZSIN. FAKAT ÇIKIP DERSEN Kİ , ÇOK İSTEDİK ÇOK ÜZÜLDÜK ÇOK İNANDIK AMA OLMADI BAZI YAPILARI AŞAMADIK. AZİZ BAŞKANIM SEN BİZİM HER ZAMAN ONURSAL BAŞKANIMIZSIN GEL BAŞIMIZA GEÇ BANADA YÖNETİMDE BİR GÖREV BELİRLE AYNI YOLDA ASKERİNİN SENİN DE ELİNİ ÖP , BAK O ZAMAN BAŞKANIM SENİN HEYKELİNİ KADIKÖYÜN ORTASINA BU CAMÇA NASIL DİKİYOR. 15 5 Yanıtla
  • Okan: Umarim kazanır ali basgan.yapamadıkları yapamayacaklarinin teminatidir 7 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Bjk'li olarak aziz başkan boş konuşmaz. Vardır bir bildiği. 5 3 Yanıtla

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