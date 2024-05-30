Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım

Spor

Bir dönem yüzde 15-16\'larda olan parti, yüzde 3\'e kadar düştü

Genç kadını yerlerde sürükleyip öldürdü, bir tane de kendine sıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte önemli açıklamalarda bulundu.

"BEN AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖLMEYE HAZIRDIM"

Yıldırım'a 'FETÖ'cü dediği iddialarına açıklık getiren Koç, "Ben Aziz Yıldırım'a 'FETÖ'cü demişim. Olabilir mi öyle bir şey? Ben Aziz Yıldırım için 6 sene ölmeye hazır insanlardan biriydim!" dedi.

O ANLAR VİRAL OLDU

Başkanlık adaylıklarını açıkladıktan sonra aralarında zaman zaman gerilimin arttığı ikiliden Ali Koç'un bu konuşması Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Koç'un o anları kısa sürede viral oldu.