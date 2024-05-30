Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'a 'FETÖ'cü dediği iddialarına açıklık getiren Koç, "Ben Aziz Yıldırım'a 'FETÖ'cü demişim. Olabilir mi öyle bir şey? Ben Aziz Yıldırım için 6 sene ölmeye hazır insanlardan biriydim!" dedi.
Başkanlık adaylıklarını açıkladıktan sonra aralarında zaman zaman gerilimin arttığı ikiliden Ali Koç'un bu konuşması Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Koç'un o anları kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım - Son Dakika
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