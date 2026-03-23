Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aral Şimşir, Sakatlık Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

23.03.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kadrosundan Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosuna çağrılan Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun son maçta arka adalesinden sakatlık yaşadığı belirtilerek kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Danimarka'da yapılan tetkik ve muayene raporlarının A Milli Takım sağlık heyeti tarafından incelendiğinin de altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takım sağlık heyeti, sakatlığın kamp sürecinde iyileşmeyeceğini belirledi. Teknik heyetin kararı ile futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

Aral Şimşir de ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sakatlığı sebebiyle milli takım kampına katılamayacağını açıklayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 20:58:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.