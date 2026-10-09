Aral Şimşir, Trabzonspor\'un 4-5 yıldır kendisiyle ilgilendiğini belirtti

TRABZONSPOR'un genç futbolcusu Aral Şimşir, bordo mavili kulübün 4-5 yıldır kendisiyle ilgilendiğini belirterek, " Trabzonspor'un tarihi ve büyüklüğü çok etkileyiciydi. Burayı seçmek benim için hiç zor olmadı" dedi.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Aral Şimşir, futbola başladığı yıllardan kariyerindeki dönüm noktalarına, bordo mavili takıma transfer sürecinden taraftarın oluşturduğu atmosfere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmesinin kendisi için taşıdığı anlamı ve Franculino Dju ile yeniden aynı takımda buluşmasını da anlatan genç oyuncu, Trabzonspor Dergisi'nin 243'üncü sayısına açıklamalarda bulundu.

'TRABZONSPOR'UN TARİHİ VE BÜYÜKLÜĞÜ ETKİLEYİCİYİDİ'

Trabzonspor'a transfer sürecini değerlendiren Şimşir, bordo mavili kulübün kendisine gösterdiği ilgiden etkilendiğini belirterek, "Öncelikle Trabzonspor'un tarihi ve büyüklüğü tabii ki çok etkileyici ve belirleyiciydi. Ayrıca 4-5 senedir benimle iletişim kurmaları, her transfer döneminde ilgilenmeleri ve beni ne kadar çok istediklerini hissettirmeleri, karar vermemi daha da kolaylaştırdı. Yani burayı seçmek benim için hiç zor olmadı" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE BÜTÜN MAÇLARI BU STATTA OYNAYABİLSEK'

Papara Park'taki atmosferin kendisini çok etkilediğini söyleyen genç futbolcu, "Bunu burada olduğum için söylemiyorum; hayatımda daha önce böyle bir atmosfer ne gördüm ne de hissettim. Danimarka'da 10-12 bin kişinin önünde oynarken burada 40 bin kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Bu atmosfer beni inanılmaz motive ediyor. Keşke bütün maçları bu statta oynayabilsek" diye konuştu.

'O İKİ MAÇ HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Beş yıl önce Trabzonspor U19 Takımı'na karşı oynadığı karşılaşmaların kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Şimşir, "İlginç bir süreçti aslında. O iki maçtan sonra Tolunay Kafkas Hoca beni U21 Milli Takımı için aradı. Bu yüzden o iki maçın bende yeri çok ayrıdır; hayatımın dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü o performansımın ardından ilk kez Ay-yıldızlı forma giydim ve nihayetinde o süreç beni Trabzonspor'la buluşturdu" dedi.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM HER ZAMAN BABAM OLDU'

Futbola 9-10 yaşlarında başladığını belirten Aral Şimşir, babasının başlangıçta derslerine odaklanmasını istediğini ancak daha sonra en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Şimşir, "Daha önce futbola başlamak istiyordum ama babam derslerime odaklanmam için fazla sıcak bakmıyordu. Ama bu konuda çok istekli olduğumu görünce izin verdi, sonra da en büyük destekçim her zaman babam oldu" ifadelerini kullandı.

'YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMEYİ BEKLEMİYORDUM'

Danimarka Süper Ligi'nde futbolcuların oylarıyla 2025-2026 sezonunun yılın futbolcusu seçilmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Şimşir, "Bu ödülün beni bu kadar mutlu etmesinin tek sebebi sadece yılın futbolcusu seçilmek değildi. Daha önce ciddi sakatlıklar yaşamıştım ve düzenli oynayamıyordum. Bu yüzden benim için en önemlisi sakatlanmadan bir sezon tamamlamaktı. Sakatlığım tamamen düzelmişti ve iyi oynuyordum. Ama yılın futbolcusu seçilmeyi açıkçası beklemiyordum, benim için de sürpriz oldu" diye konuştu.

'TÜRKİYE LİGİ ÇOK DAHA ZOR'

Danimarka, Norveç ve Türkiye liglerini karşılaştıran Şimşir, Süper Lig'in diğer iki lige göre daha zor olduğunu belirterek, "Danimarka Ligi çok disiplinli, defans bilinci yüksek ve kolay kolay geçiş hücumu yemeyen zor bir lig. Norveç de öyle ama Danimarka seviyesinde değil. Türkiye Ligi ile kıyaslayacak olursam; Türkiye Ligi çok daha zor. Hem tempo olarak hem de kadrolardaki dünya yıldızları bakımından Danimarka ve Norveç'ten ayrılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'FRANCULINO'NUN VARLIĞI ADAPTASYONUMU KOLAYLAŞTIRDI'

Midtjylland'da birlikte forma giydiği Franculino Dju ile Trabzonspor'da yeniden buluşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Şimşir, "Franculino hem çok iyi bir insan hem de harika bir futbolcu. Buraya transfer olması beni çok mutlu etti. Trabzonspor benim için yeni bir ortam, yeni bir atmosferdi; onun varlığı adaptasyonumu daha da kolaylaştırdı. İnşallah burada da birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

'SAHADA OLMAK BENİ TÜM DERTLERDEN UZAKLAŞTIRIYOR'

Oyun tarzına ilişkin değerlendirmelerde bulunan genç futbolcu; dripling yapmayı, asist üretmeyi, gol atmayı ve pozisyon yaratmayı sevdiğini dile getirdi. Aral Şimşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıkçası sahada oldukça kaygısızım; çok şeyi kafama takmam. Kazanmaktan, takımıma katkı yapmaktan başka bir şey düşünmem. Maça çıktığımda ya da antrenman yaptığımda benim için en önemlisi kazanmak ve yaptığımdan keyif almaktır. Sahadayken tamamen kaygısız oluyorum; sanki kafamdaki tüm problemler, düşünceler bir anda kayboluyor. Ama maç ya da antrenman bittiğinde ise hayatın gerçekleri geri geliyor. Sahada olmak beni tüm dertlerden uzaklaştırıyor."

'SADECE YETENEKLE BU SEVİYELERE GELMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Yetenekli olduğu ancak daha fazla çalışması gerektiği yönündeki eleştirilere katılmadığını söyleyen Şimşir, "Çok çalışmadan, sadece yetenekle bu seviyelere gelmek mümkün değil. Ben futbol için her zaman çok çalışırım ve sürekli kendimi geliştirmeye odaklanırım" dedi. Lionel Messi ve Eden Hazard'ı beğendiğini de dile getiren Şimşir, iki futbolcunun görüntülerini izleyerek kendisini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

'ÖNCE ALLAH'A SIĞINIRIM, SONRA AİLEME BAŞVURURUM'

Hayatında zorlandığı dönemlerde ailesinden ve inancından güç aldığını anlatan Aral Şimşir, "Önce Allah'a sığınırım, sonra aileme başvururum. Allah'tan gelen her şeye boynumuz kıldan incedir. Bir şeyler kötü gittiğinde başımı secdeye koyar, dua ederim. Ardından annemi ve babamı ararım; onlar her zaman yanımda oldukları için beni hemen motive ederler" ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde herhangi bir toteminin bulunmadığını belirten Şimşir, sahaya çıkmadan önce yalnızca dua ettiğini söyledi. Rakiplerinin sert oyunundan rahatsız olmadığını ancak kasıtlı hareketlere, saygısızlığa ve küfre tepki gösterdiğini de dile getirdi.

'İYİ Kİ FUTBOLCU OLMUŞUM'

Futbolcu olmasaydı hangi mesleği seçeceğini bilmediğini söyleyen Şimşir, öğretmenliğin bir ihtimal olabileceğini ancak futbolu çok sevdiğini belirterek, "İyi ki futbolcu olmuşum" dedi. Futbol dışındaki zamanlarını genellikle evde oyun oynayarak veya film izleyerek geçirdiğini ifade eden genç oyuncu, başka bir hobisinin bulunmadığını söyledi. Kariyerinde en çok sevindiği karşılaşmaların Ay-Yıldızlı formayla çıktığı ilk maç ve 2024 yılında yaşadığı şampiyonluk karşılaşması olduğunu belirten Şimşir, en güzel golünü ise iki sezon önce Viborg'a karşı oynanan derbide attığını söyledi.

Tüm zamanların en iyi 11'ini de açıklayan genç oyuncu; kalede Buffon'a, savunmada Dani Alves, Sergio Ramos, Virgil van Dijk ve Marcelo'ya, orta sahada Xavi, Iniesta ve Mesut Özil'e, hücum hattında ise Lionel Messi, Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo'ya yer verdi.