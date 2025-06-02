Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı - Son Dakika
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Spor

Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı

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Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray\'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı
02.06.2025 09:57
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Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray\'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı
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Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde ettikten sonra gelecek sezonun planlamalarına hızla başladı. Yönetim, şampiyonluk kutlamalarının yanı sıra gelecek ve gidecek isimler üzerinde de yoğunlaştı. Kiralıktan gelecek olan ve yolların ayrılması düşünülen oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. İşte Galatasaray'dan ayrılması muhtemel olan 14 futbolcu...

Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı göğsüne taktı. Sarı-kırmızılı ekipte, şampiyonluğun ardından vakit kaybetmeden gözler gelecek sezona çevrildi.

Yönetim, şampiyonluğu kutlarken, gelecek ve gidecek isimler üzerinde de çalışmalara başladı. Cimbom'da kiralıktan gelecek ile yolların ayrılması düşünülen oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.

TAM 14 İSİM YOLCU

Galatasaray'dan ayrılması muhtemel 14 futbolcu şöyle: Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Elias Jelert, Mat hias Ross, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Derrick Köhn.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sergen:
    Ver Gardi'ye yetki 40 milyon euroya satsın. Erden Timur'da olur, Boey'e 11 teklif gelirken bonuslarla 35'e sattı. Nelsson 8, Zaniolo 10, Cuesta 5'e meksikaya, Frankowski 4, Jelert 6, Köhn 4, Morata kira ücreti düş 2, Ross 1 164 1 Yanıtla
  • babasultan:
    Nereye gönderecekler bunları ? Pensilvanya tarafına mı .d.d.d hahahahahha 1 127 Yanıtla
  • Tarkan Bark:
    Annenin yanına gönderecekler 116 7 Yanıtla
  • Ates null:
    En başa Efe Akman denen torpilliyi koymaları lazım.İlk fırsatta 90'a şutlamaları gerek. 42 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    ahmet kutucuyu niye aldiniz niye oynatmadiniz niye satiyoaunuz . 25 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı - Son Dakika
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