Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı göğsüne taktı. Sarı-kırmızılı ekipte, şampiyonluğun ardından vakit kaybetmeden gözler gelecek sezona çevrildi.
Yönetim, şampiyonluğu kutlarken, gelecek ve gidecek isimler üzerinde de çalışmalara başladı. Cimbom'da kiralıktan gelecek ile yolların ayrılması düşünülen oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.
Galatasaray'dan ayrılması muhtemel 14 futbolcu şöyle: Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Alvaro Morata, Elias Jelert, Mat hias Ross, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Derrick Köhn.
Son Dakika › Spor › Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı - Son Dakika
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