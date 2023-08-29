Araplar, Beşiktaş'ın işine çomak soktu! 10 milyon euroluk teklif sonrası rota değiştirdi - Son Dakika

Araplar, Beşiktaş'ın işine çomak soktu! 10 milyon euroluk teklif sonrası rota değiştirdi

Son Güncelleme: 29.08.2023 12:13

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Barcelona'nın stoperi Clement Lenglet için Araplar devreye girdi. 10 milyon euro maaş teklif ederek futbolcunun kafasını karıştıran Suudi Arabistan ekipleri, siyah-beyazlıların karşısındaki en büyük engel.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Barcelona'nın stoperi Clement Lenglet için girişimlerini sürdürüyor. Ancak Suudi Arabistan ekiplerinin Fransız savunmacıya yaptığı son teklif tüm işleri bozdu. 10 milyon euro teklif edilen Lenglet, artık Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakıyor.

FORMA ŞANSI BULAMAYACAĞINI ANLADI

Katalan Sport'ta yer alan habere göre, Lenglet daha önce Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmişti. Ancak Fransız futbolcu artık bu olasılığa soğuk bakmıyor. Barcelona'da forma şansı bulamayacağını anlayan Lenglet, 10 milyon euroluk maaşı kabul etme eğiliminde.

Araplar, Beşiktaş'ın işine çomak soktu! Teklif edilen maaşı gören Lenglet, rota değiştirdi

BARCELONA'DA 160 MAÇA ÇIKTI

Clement Lenglet, Barcelona kariyerinde 160 maça çıktı ve 7 gol-3 asistlik katkı verdi. Fransız stoper, Katalan devinde 38 sarı-5 kırmızı kart gördü.

Suudi Arabistan, Barcelona, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Araplar, Beşiktaş'ın işine çomak soktu! 10 milyon euroluk teklif sonrası rota değiştirdi - Son Dakika
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