Aras Çelik U17 Milli Takımı'na Davet Edildi - Son Dakika
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Aras Çelik U17 Milli Takımı'na Davet Edildi

Aras Çelik U17 Milli Takımı\'na Davet Edildi
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Kayserispor'un Aras Çelik'i, U17 Milli Takımı'nın Telki Cup kadrosuna çağrıldı.

Kayserispor'un genç yeteneği Aras Çelik, U17 Milli Takımı'nın 26-30 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'da katılacağı Telki Cup Turnuvası aday kadrosuna davet edildi.

U17 Milli Takımı'nın 26-30 tarihleri arasında Macaristan'da katılacağı Telki Cup Turnuvası aday kadrosuna açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kadroya Kayserispor'dan defans oyuncusu Aras Çelik de çağrıldı. Daha önce U15 ve U16 Milli Takım formaları giyen genç yetenek, yeniden kadroya çağrılarak istikrarlı yükselişini sürdürmüş oldu. U17 Milli Takımı, Telki Cup Turnuvası'nda İtalya, Macaristan ve Suudi Arabistan ile mücadele edecek.

İlk etap çalışmalarını Riva'da gerçekleştirecek Ay-Yıldızlılar, 24 Ağustos Pazartesi günü Budapeşte'ye hareket edecek.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aras Çelik U17 Milli Takımı'na Davet Edildi - Son Dakika

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